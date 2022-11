Calmatoarele de trafic, hulite de soferi, dispar temporar

Primaria Municipiului Lugoj a inceput din aceasta saptamana retragerea calmatoarelor de viteza de pe strazile din oras, pentru a permite interventiile cu utilaje pentru curatarea drumurilor in cazul depunerii de zapada.Calmatoarele vor fi montate din nou, in primavara, in lunile martie sau aprilie, in functie de prognoza meteo.Administratia locala a montat 310 m liniari de calmatoare pe arterele cele mai circulate si in cartiere.La anul, se va tine cont de solicitarile lugojenilor, care au ... citeste toata stirea