Asociatia Prin Banat organizeaza in Timisoara si in alte localitati din Banat, Festivalul Camine in Miscare, in perioada 1 septembrie - 29 octombrie 2023.Timp de doua luni, publicul larg va fi rasfatat cu spectacole de teatru, conferinte si artist talks, expozitii de arta si tururi ghidate in regiunea Banatului, rezultate ale celor 10 proiecte castigatoare ale Apelului de proiecte si interventii artistice cu tema "Migratia", desfasurat in cadrul Festivalului Camine in miscare 2023.Totodata,