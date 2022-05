Caminul cultural si dispensarul din Maguri, renovate cu fonduri locale si europene

In ultima sedinta extraordinara a Consiliului local din data de 10 mai a fost votata modificarea proiectului "Reabilitare si dotari Camin Cultural din satul Maguri" in vederea finantarii acestuia prin POR - Programul Operational Regional, apelul de proiecte "Regiuni".Proiectul de reabilitare si dotari privind caminul cultural din satul Maguri a fost elaborat in anul 2020 si revizuit in martie 2022.Ordonatorul principal de credit (investitorul) si beneficiarul investitiei este Municipiul Lugoj, ... citeste toata stirea