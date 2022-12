Camion cu destinatia Austria, plin cu migranti care au incercat sa treaca ilegal granita, prins la Nadlac

Politistii de frontiera aradeni au prins 27 de migranti din Bangladesh, Sri Lanka si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua camioane incarcate cu textile si bare metalice. Unul dintre camioane trebuia sa ajunga in Austria.Politistii de frontiera aradeni au prins, joi, 27 de migranti din Bangladesh, Eritreea, Sri Lanka si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua camioane incarcate cu textile si bare metalice.La ... citeste toata stirea