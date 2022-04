Campania "Astazi tu daruiesti": Rotaract Lugoj colecteaza alimente pentru familiile nevoiase

Voluntarii de la Clubul Rotaract Lugoj, cu sprijinul colegilor de la Interact, participa si anul acesta la campania "Astazi tu daruiesti", in cadrul careia oamenii cu dare de mana sunt invitati, dupa ce isi fac cumparaturile, sa lase cateva din alimentele lor in cosul campaniei. La final de actiune, voluntarii alcatuiesc pachete cu alimente si alte bunuri neperisabile si le impart familiilor nevoiase. La Lugoj, campania se va desfasura in zilele de 21, 22 si 23 aprilie, donatiile putand fi ... citeste toata stirea