Campania Dar din Dar, in ajutorul familiilor sarace din Banat

Asociatia Acasa in Banat demareaza campania Dar din Dar, pentru a ajuta cu alimente cat mai multe familii aflate intr-o situatie dificila, din judetele Timis si Caras Severin. Zeci de familii aflate in pragul saraciei din mediul rural din Banat vor primi inainte de sarbatorile pascale pachete cu alimente neperisabile si produse de igiena. Este al treilea an consecutiv in care se desfasoara campania."In conditiile actuale, prin scumpirea alimentelor de baza, dar si a conditiilor de trai, foarte ... citeste toata stirea