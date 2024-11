Campania de curatenie de toamna! Se desfasoara lucrari ample de salubrizare in Lugoj

Primaria Municipiului Lugoj organizeaza in perioada 18 noiembrie - 6 decembrie, prin Serviciul Spatii Verzi, campania "Curatenia de toamna".Cetatenii vor depozita deseurile vegetale in fata imobilelor, in gramezi, fara a fi legate cu sarma.Se vor colecta doar deseuri vegetale (resturi provenite din taierea pomilor, a vitei de vie etc.).In cadrul actiunii "Curatenia de toamna" nu se colecteaza materiale rezultate din constructii si nici un alt fel de deseuri in afara de deseurile vegetale. ... citește toată știrea