Asociatia Free Amely 2007 a initiat luna aceasta o noua campanie de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor.Aceasta s-a desfasurat in zilele de 22 si 23 iulie, fiind destinata animalelor cu si fara stapan."Au fost sterilizate 116 animale, din care 48 de caini si 68 de pisici. Asociatia Free Amely 2007, in calitate de organizator, multumeste, in mod special, sponsorului Halona for Dogs din Germania, coordonata de Mariella si Marion Regorz, pentru suportul financiar al acestei campanii si ... citeste toata stirea