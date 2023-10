Campania licitatie "Toamna Sperantei" are loc la Timisoara, in scopul strangerii de fonduri pentru finalizarea construirii caminului pentru seniori - centrul Sfanta Maria din Giroc, Timis. Cei interesati pot licita diferite obiecte de arta si decorative, dar si obiecte mestesugaresti inedite sau tablouri de mare valoare pictate de artisti cunoscuti."Ne angajam sa continuam eforturile noastre in proiectul caminului pentru seniori "Fecioara Maria," lucrand pentru a crea un mediu de viata mai ... citeste toata stirea