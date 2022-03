Campania "Timisoara pentru Ucraina" a coalizat peste 30 organizatii si institutii din oras

Campania "Timisoara pentru Ucraina", o coalitie de peste 30 organizatii si institutii din Timisoara, a pornit organizarea logistica si achizitiile de echipament medical pentru Ucraina, cu un avans de 200.000 lei din fondul de rezerva al campaniei Oxigen pentru Timisoara.In plus, in mai putin de 48 de ore de la demararea campaniei, au intrat in cont donatii de aproape 46.000 de lei. Aceasta este suma donata de cei peste 170 de donatori privati din #TimisoaraPentruUcraina. Banii vor fi folositi ... citeste toata stirea