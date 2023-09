Campania umanitara "Back yo scool for all kids" editia I a fost lansata, in ajunul inceperii anului scolar 2023 - 2024, in Timis, destinata copiilor cu dificultati economice in familie.In urma donatiilor generoase, obiectivul a fost atins, astfel ca pentru 118 copii din cadrul Centrului de Zi "Sfantul Nicolae" din Timisoara, Centrului de Incluziune Lugoj si Scolii Generale din Cernateaz, au fost achizitionate ghiozdane complet echipate cu rechizite pentru inceputul anului scolar.Campania ... citeste toata stirea