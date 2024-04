Campanie de colectare a deseurilor voluminoase

RETIM impreuna cu ADID Timis organizeaza o noua campanie trimestriala prin care sunt colectate deseurile voluminoase. Nu ratati ocazia sa le predati legal si gratuit la containerul RETIM!A inceput campania trimestriala de colectare deseuri voluminoase in zona 0 Ghizela. Campania este organizata de RETIM impreuna cu ADID Timis si se desfasoara in perioada 01 aprilie - 30 mai 2024. Din zona 0 Ghizela fac parte localitatile Lugoj, Buzias, Recas, Balint, Bara, Bogda (si in Buzad), Boldur (Ohaba - ... citește toată știrea