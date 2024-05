Campanie de imagine gretoasa a primarului Fritz, care profita de drama unei familii atacata de romi

Campanie de imagine gretoasa a primarului Dominic Fritz. Mimand ca, dupa mai bine de trei ani de mandat, are grija de timisorenii agresati de clanurile de romi, Fritz a facut pe justitiarul in fata camerelor de filmat.Dupa ce a facut publice imagini de pe o camera de supraveghere in care se poate vedea cum o mai multi cetateni de etnie roma terorizeaza o familie din Timisoara, primarul a facut apel la institutiile statului pentru a stopa acest fenomen. Actiune care a fost in sarcina sa inca ... citește toată știrea