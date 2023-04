In perioada 7 - 19 aprilie, specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Timis au derulat o serie de sesiuni de informare in domeniul prevenirii consumului de droguri, adresate personalului angajat al unitatilor de cazare, restaurantelor, teraselor si barurilor din municipiul Timisoara.De asemenea, in aceasta perioada, au avut loc actiuni preventive si de informare antidrog pentru persoanele aflate in zonele de agrement din cadrul targurilor pascale de sezon ... citeste toata stirea