Campanie in premiera nationala: ecografii de san gratuite la Spitalul Victor Babes din Timisoara

La Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes din Timisoara va avea loc o campanie in premiera nationala. Specialistii in imagistica vor realiza ecografii de san gratuite pacientelor internate in unitatea sanitara. Radiologii vor merge la patul pacientelor pentru a efectua investigatiile pana la sfarsitul lunii septembrie.In fiecare an, in Romania, aproape 10.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de san. Boala depistata in stadiul incipient poate fi tratata, iar ... citeste toata stirea