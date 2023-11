In perioada 21 - 23 noiembrie 2023 la Scoala Gimnaziala "Eftimie Murgu", politistii din cadrul compartimentului proximitate au desfasurat activitati preventive in cadrul campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase in incinta unitatilor de invatamant.Au participat un numar de aproximativ 160 elevi din clasele a VI a, a ... citeste toata stirea