Campanie nationala de ecologizare inceputa pe albia raului Timis. Gunoiul va fi adunat selectiv

Campania Rauri de Cristal este o initiativa a Asociatiei Nationale de Combatere a Braconajului si Poluarii in colaborare cu USAMVBT si Asociatia Organizatia Studentilor USAB United Students Timisoara. Campania va fi derulata pe tot parcursul lui 2022, iar startul va fi dat in 8 aprilie, de la ora 10, in zona localitatii Giroc, pe malul Timisului."Obiectivul principal al Campaniei "Rauri de cristal" este derularea pe parcursul anului 2022 a unei serii de proiecte implementate in 40 de judete ... citeste toata stirea