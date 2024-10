Campanie! Se cauta donatori de sange la Spitalul Orasenesc din Faget

Conducerea Spitalului Orasenesc din Faget anunta o noua campanie de donare de sange.Campania va avea loc in 13 noiembrie. Ulterior, cei in cauza vor fi contactati pentru confirmarea programarii la data mentionata sau pentru o etapa ulterioara a campaniei.Ec. Elena Stamurean, managerul institutiei medicale fagetene, arata necesitatea acestei noi campanii:"Cazurile care se adreseaza spitalului in ultima vreme sunt tot mai grave si necesita aport sporit atat in ceea ce priveste personalul ... citește toată știrea