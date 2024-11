Campanie umanitara "Ghetutele lui Mos Nicolae", in Caras Severin

In perioada 15 noiembrie - 15 decembrie 2024, cu binecuvantarea PS Lucian, Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Banatul de Munte, alaturi de Episcopia Caransebesului, organizeaza cea de-a saptea editie a campaniei umanitare "Ghetutele lui Mos Nicolae".Si in acest an, una dintre cele mai apreciate activitati organizate in preajma sarbatorilor de iarna de catre organizatia de tineret a Eparhiei Banatului de Munte va avea loc atat in Municipiul Resita, cat si la nivelul intregului judet ... citește toată știrea