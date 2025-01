Campanii de colectare a brazilor si deseurilor voluminoase la Lugoj

Administratia lugojeana demareaza de luni, 13 ianuarie, doua campanii de colectare, una destinata brazilor si alta deseurilor voluminoase.Locuitorii municipiului Lugoj sunt anuntati ca, in perioada 13-24 ianuarie 2025, va avea loc o campanie dedicata colectarii brazilor naturali utilizati in timpul sarbatorilor de iarna.Brazii vor fi ridicati de catre operatorul de salubrizare Retim Ecologic Service SA, in zilele obisnuite de colectare a deseurilor reziduale. Acestia se ridica din aceeasi ... citește toată știrea