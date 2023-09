Centrul Regional de Prevenire si Evaluare si Consiliere Antidrog Timisoara a prezentat in cadrul ATOP proiectele si campaniile pe care le va implementa in perioada anului 2023 -2024 in mediul scolar si familial.Un proiect care se desfasoara la nivel national este "Necenzurat" adresat elevilor din clasele a VI a si a saptea, cu o componenta pentru elevi si una pentru parinti.Componenta pentru elevi consta in parcurgerea a 12 lectii fiecare avand o durata de o ora, 1,5 ore, saptamanal, ... citeste toata stirea