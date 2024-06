Campioana europeana de la Timisoara care creeaza frumusete

Timisoara are o campioana europeana care creeaza frumusete. Primul campionat european in domeniul beauty a avut loc recent la Cluj Napoca, in cadrul caruia s-au prezentat diferite tehnici si proceduri revolutionare pentru nu mai putin de 13 categorii.Au participat peste 100 de concurente, care au trebuit sa-si probeze talentul in cosmetica de ultima generatie si in tatuajul semipermanent. Jurizarea a fost facuta de celebritati in domeniu atat la nivel national, cat si international.Surpriza ... citește toată știrea