Campionatul Judetean de Fotbal Timis a programat sambata si duminica, 17-18 septembrie, cea de-a cincea etapa din actualul sezon competitional.In seria a treia, unde evolueaza echipele din estul Timisului, CSC Belint a invins cu 4-0 pe AS Margina si se mentine in topul clasamentului, pe locul trei, cu 12 puncte, in urma Recasului, formatie pregatita de lugojeanul Sorin Micsa si a Fagetului.Ambele au cate 15 puncte.Prima a ... citeste toata stirea