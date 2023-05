Unul dintre principalele canale de colectare a apelor de ploaie de pe terenurile din jurul Lugojului, cu un rol important in prevenirea inundatiilor in oras, a fost decolmatat si reconstruit dupa trei decenii.Lucrarile au debutat la inceputul lunii aprilie, in prima faza fiind executate lucrari de defrisare a vegetatiei. Pana in prezent, s-a refacut in totalitate traseul canalului, care porneste de la fostul centru de erbicide, de la iesirea din oras spre Deva si ajunge pana la intersectia ... citeste toata stirea