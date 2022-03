Cancerul de colon si rect se poate vindeca! Interviu cu prof. dr. Ciprian Duta, seful Clinicii Chirurgie 2 a Spitalului Judetean Timisoara

In perioada 2020-2022, in pofida restrangerilor de activitate, Clinica 2 Chirurgie a Spitalului Judetean "Pius Brinzeu" Timisoara si-a continuat preocuparile in domeniul tratamentului bolilor oncologice, in mod particular pe specialitatea cancerului colo-rectal. Ne ofera mai multe detalii Ciprian Duta, seful clinicii, intervievat de Ziua de Vest.Ciprian Duta: Cancerul colo-rectal reprezinta un domeniu prioritar pentru colectivul clinicii, in acest scop fiind facute mai multe proiecte de ... citeste toata stirea