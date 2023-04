Viceprimarul Timisoarei, dublu-repetentul Ruben Latcau, a avut vineri o iesire nevrotica, careia i-a spus "conferinta de presa", in care si-a atacat toti dusmanii politici. A pornit "in forta", spunand ca activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Timis este una egala cu zero si ca institutia cheltuie degeaba 400 de milioane de lei. Ca o concluzie a situatiei, el cere, de la inaltimea micii sale inaltimi politice, chiar desfiintarea judetelor in Romania."Este foarte clar ca in acest moment ... citeste toata stirea