Candidatii pentru Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis s-au decis la Bucuresti

Ramane cum am stabilit! Liderii PSD si PNL au decis in sedinta coalitiei de luni mai multe candidaturi comune. La Timisoara, PSD si PNL il vor sustine in cursa pentru primaria orasului pe fostul primar PNL, Nicolae Robu, care se va bate cu primarul USR Dominic Fritz, in timp ce la Consiliul ... citește toată știrea