Candidatul independent Marian Constantin Vasile vrea la primarie

Candidat independent pentru functia de primar al Timisoarei, Marian Constantin Vasile si-a prezentat echipa de specialisti, dar si obiectivele principale pe care le propune pentru situatia in care va ajunge primar.Marian Constantin Vasile spune ca echipa sa, alcatuita din 21 de persoane, este una formata din "profesionisti adevarati", dar ca in spatele sau stau "cateva sute de cetateni vajnici si mai multe organizatii civice"."Eu am ales sa ma lupt pentru Timisoara, sa ma lupt pentru acasa. ... citește toată știrea