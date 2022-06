Canicula: 38 de grade la umbra, 50 la soare! DSP a deschis punctele de prim ajutor in Timisoara si Lugoj

Conform meteorologilor, in Timisoara, in aceasta saptamana, temperaturile extrem de ridicate vor depasi 38 de grade la umbra, iar la soare vor ajunge si la 50 de grade.Prin urmare, Directia de Sanatate Publica Timis atentioneaza ca din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul judetului Timis, incepand de luni, 27.06.2022, devin operationale punctele de acordare a primului-ajutor, care sunt amplasate in urmatoarele locatii, in municipiul Timisoara.Oficiul Postal nr. 1 Timisoara, ... citeste toata stirea