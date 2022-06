Canicula atinge cote alarmante, in Timisoara. DSP: 14 reguli de protectie

Canicula atinge cote alarmante, in urmatoarea perioada, si atentionarea de cod portocaliu indica cresterea temperaturilor in intervalul 29 iunie - 1 iulie 2022, pana peste 50 de grade la soare, corelata cu ridicarea nivelului umiditatii ca urmare a precipitatiilor.De aceea se recomanda de catre Inspectoratul Situatiilor de Urgenta Timis si Directia de Sanatate Publica Timis respectarea urmatoarelor masuri de prevenire:Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe ... citeste toata stirea