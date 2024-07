Canicula ne poate dobori. Unde gasim ajutor?

Urmeaza cel putin o saptamana, avertizeaza meteorologii si medicii, in care e bine sa nu iesim la orele toride ale amiezii, sa ne hidratam si sa evitam efortul fizic in perioada cea mai calda a zilei. Persoanele in varsta, cei cu afectiuni medicale, dar si copiii au nevoie de atentie speciala.Pentru cei care sunt obligati sa iasa din casa pe perioada caniculei, Primaria Timisoara s-a pregatit cu apa si personal medical. Exista 4 puncte de prim ajutor in oras si medici dedicati de la Directia ... citește toată știrea