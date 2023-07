Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru perioada 10 iulie - 8 august 2023.Astfel, in saptamana 10 - 17 iulie, valorile termice vor fi mai ridicate ... citeste toata stirea