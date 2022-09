Cannabisul s-a facut cat porumbul, la Pietroasa. Trei persoane au fost retinute

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timisoara, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in judetul Timis.Vizate de aceste perchezitii au fost trei persoane banuite de trafic de droguri de risc."Din cercetari a reiesit ca trei barbati, in varsta de 25, 28 si 39 de ani, ar fi cultivat cannabis, in localitatile Timisoara si Pietroasa, pe care, ulterior, l-ar fi distribuit in judetul Timis. In urma ... citeste toata stirea