Canotorii din Timisoara primesc containere pentru vestiare, dupa ce baza le-a fost daramata

Canotorii Timisoarei au parte si de o veste buna. Primaria vrea sa le dea trei containere, pe care sa le foloseasca pe post de vestiare, pentru a nu mai fi nevoiti sa se schimbe in aer liber. Va reamintim ca administratia Fritz a demolat baza canotorilor aflata pe malul Begai, motivand ca cladirea era ilegala. Demolarea a fost facuta in "pachetul" de lupta cu... clanuri imobiliare.Canotorii de la CSM Timisoara vor avea, in sfarsit, unde sa se echipeze pentru a putea din nou sa se antreneze, ... citește toată știrea