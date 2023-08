MultipleXity va deveni un centru destinat experimentului cultural si tehnologic prin multiple activitati care se vor desfasura in fostele ateliere si depouri de tramvaie, integrand si Muzeul Tramvaielor "Corneliu Miklosi", se spunea cu un an in urma. Centrul ar fi trebuit sa fie amenajat pe locul fostelor depouri si ateliere de pe Take Ionescu, la numerele 56-58.In august 2021, Primaria Timisoara anunta aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) a Centrului pentru ... citeste toata stirea