De multe ori, viata unei persoane poate sa depinda de momentul in care se realizeaza acordarea primului ajutor. Astfel, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) deruleaza Caravana "Fii pregatit" in cadrul careia timisorenii pot participa gratuit la cursuri de instruire pentru acordarea primului ajutor. Acestea au loc pe 2 si 3 august 2023, in intervalele orare 09.00 - 13.00 si 17.00 - 21.00, in parcarea UBC 0 din Iulius ... citeste toata stirea