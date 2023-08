Caravana TIFF Unlimited aduce la Iulius Gardens cea mai frumoasa poveste de dragoste a tuturor timpurilor, Casablanca, in aer liber, pe 3 septembrie. De la ora 21.00, la Iulius TownIn weekendul 1-3 septembrie, vezi trei dintre cele mai urmarite filme la TIFF pe marele ecran al Caravanei intr-o editie speciala by tttAttt t"t t gradet- t"ttttt tst*ts, de la t t*ts tt:tZtZ in tttAttt t tst*tttzt-t.tt-t-t*tst*tz tAtt>tzt*a.Programul ofera o experienta completa spectatorilor printr-o selectie ... citeste toata stirea