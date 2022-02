Care este maciuca anti-pensionari?

Atunci cand, sub guvernarea PSD, majoritatea detinuta de socialisti in Parlament a decis majorarea pensiilor cu 40%, iar Klaus Iohannis a promulgat legea, Executivul a avut in vedere o practica si o directiva statornicite la nivelul Uniunii Europene. Conform acesteia, era indispensabila o relativa aliniere a Romaniei prin cresterea puterii de cumparare a pensionarilor. Astazi, PNL invoca tot rigorile UE, pentru a proceda pe dos. Nemarind pensiile. Decizia de ieri functineaza ca o maciuca izbita ... citeste toata stirea