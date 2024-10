Care scoala? Mai bine locuinte pentru vatmanii si soferii STPT

Primaria Timisoara transfera un camin vechi si nefolosit Societatii de Transport Public pentru a fi transformat in cladire de locuinte pentru soferi si vatmani. La inceputul acestui an, Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) a lansat o campanie de recrutare pentru angajarea a 150 de soferi si vatmani, inclusiv din alte localitati din tara. Timisoara are nevoie de mai multi soferi pentru a imbunatati frecventa transportului public, iar acest lucru nu poate fi realizat fara atragerea si ... citește toată știrea