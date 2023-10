Pe cladirea Operei Timisoara, a fost proiectat in mod sfidator, cu cateva zile in urma, un text cu titlul "Homosexualitatea - un fenomen care exista!"Evident ca timisorenii s-au simtit profund jigniti la vederea acestui mesaj si la fel de revoltati ca administratia userista, in frunte cu Dominic Friz, a putut aproba o asemenea manifestare cu un scop clar: zdrobirea intentionata a bunului simt si jignirea brutala a timisorenilor!Prezentam revolta a doi timisoreni, un liberal si un social ... citeste toata stirea