Career Days UVT 2024

Universitatea de Vest din Timisoara isi consolideaza rolul de institutie formatoare si facilitatoare a carierei tinerilor printr-o noua editie a evenimentul de networking "Career Days UVT".Evenimentul se desfasoara in zilele de 6 si 7 martie 2024 (in spatiile centrale din sediul principal, V.Parvan nr 4), un cadru in care studentii vor interactiona cu reprezentantii companiilor angajatoare, orientandu-se spre cele mai potrivite optiuni dintre oportunitatile de cariera oferite.Rectorul UVT, ... citește toată știrea