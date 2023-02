Carmen Bejan, studenta criminala de la Timisoara, a fost eliberata conditionat

Carmen Bejan (in acte casatorita Satran-n.r), studenta din Timisoara care a ucis si transat un barbat in 2009, a fost eliberata conditionat, dupa 13 ani dupa gratii. Ea avea de executat un total de 19 ani si 8 luni de inchisoare, in urma crimei oribile, si in mod normal trebuia eliberata pe 9 septembrie 2027.Judecatoria Gherla a decis eliberarea conditionata a lui Carmen Bejan, care intre timp s-a casatorit si acum poarta numele de Carmen Satran. Pana in prezent, tanara a executat 13 ani din ... citeste toata stirea