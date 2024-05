Carnaval, concert Disney si Cursa Ratustelor de Ziua Copilului. Vin Alina Sorescu, magicianul Lorenzo si altii

In Parcul Copiilor si in Parcul Rozelor din Timisoara, in perioada 31 mai - 2 iunie, se vor desfasura mai multe activitati dedicate Zilei Copilului, a anuntat Casa de Cultura a municipiului. Programul este redat in continuare.Parcul Copiilor- Vineri, 31 mai 2024 - SCENA - Pentru adolescenti, cu dragoste.14:00-16:00 - Carnavalul bucuriei si sperantei - Centrul de Resurse si asistenta educationala "Speranta"16:00 - Program cu si pentru adolescenti, Incubatorul de Arte & Florica Munteanu17:30 ... citește toată știrea