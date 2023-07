Un intreg lot de carne stricata a fost pus in vanzare la un cunoscut supermarket din Timisoara. Si mai grav este faptul ca nu se intampla pentru prima data, astfel de fenomene semnalandu-se tot mai des in ultima perioada."Nu e vina noastra. Produsele sunt in termen, nu avem de unde sa stim noi ca sunt alterate. Am anuntat de repetate ori furnizorul, dar nu stim de ce continua sa trimita carne alterata. O sa retragem toate produsele de la acest furnizor. Ne pare rau de clientii care se plang, ... citeste toata stirea