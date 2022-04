Cartel Alfa - semnal de alarma: urmeaza 1.451 de accidente mortale de munca. Ce trebuie facut?

Confederatia Sindicala Cartel Alfa Timis atentioneaza ca in Romania, numarul deceselor preconizate in urmatorul deceniu va fi de 1.451, iar anul in care vor fi eliminate accidentele fatale la locul de munca va fi 2036.Cartel Alfa atentioneaza ca aproape 30.000 de oameni isi pot pierde viata la locul de munca in cele 27 tari ale Uniunii Europene, unde se afla si Romania, in acest deceniu in lipsa unor masuri pentru a face locurile de munca mai sigure, avertizeaza sindicatele cu ocazia Zilei ... citeste toata stirea