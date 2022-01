Caruselul Divizia A1, Cupa Romaniei, CEV Challenge Cup se pune in miscare! Volei Alba Blaj, primul adversar al anului

Voleibalistele de la CSM Lugoj, care au avut un an excelent in Europa, fiind calificate in primavara europeana, pentru prima oara in istorie, vor relua competitiile oficiale la finalul acestei saptamani.Primul joc este programat in campionat, adversarul de sambata, 15 ianuarie, fiind vicecampioana nationala si liderul clasamentului, CSM Volei Alba Blaj.Lugojencele vor porni in partea a doua a sezonului de pe pozitia a cincea, la un punct de locul 4 si la cinci de podiumul national, cu un ... citeste toata stirea