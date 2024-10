Casa de Cultura din Timisoara se da in spectacol pe o caruta de bani

O caruta de bani incaseaza Casa de Cultura a Primariei Municipiului Timisoara de pe urma organizarii Tagului de Craciun, care continua sa trezeasca discutii.Tarifele de participare sunt enorme, insa banii nu se regasesc in calitatea eveimentelor create pentru timisoreni. Laszlo Szilagyi, unul dintre participantii de la editiile trecute, a facut un calcul sumar al banilor care intra in bugetul Casei de Cultura cu ocazia Targului de Craciun si a ajuns la sume ametitoare:"La acest targ sunt in ... citește toată știrea