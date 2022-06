Casa Maghiara din Timisoara, rascumparata cu ajutorul statului ungar, cu 2,3 milioane de euro VIDEO

Casa Maghiara - imobil construit dupa planurile arhitectului Laszlo Szekely in 1930, pentru comunitatea maghiara din oras, a fost achizitionata de Asociatia Bastionul, dupa un ajutor financiar de 3 milioane de euro din partea Guvernului Ungariei. Situata pe bulevardul Revolutiei, in apropierea Palatului Administrativ, Casa Maghiara din Timisoara a fost construita in 1930, din donatii ale comunitatii maghiare. Aici au functionat institutii culturale, dar a fost si sediul formatiunii politice ... citeste toata stirea