"Casa" noua! Statie moderna pentru pompierii de la Faget, pe agenda 2022 a Consiliului Judetean Timis

Fagetul ar putea avea un nou imobil pentru pompieri, asta daca bugetul Consiliul judetean Timis, aflat in dezbatere publica pana in data de 3 februarie, va fi adoptat.Administratia judeteana a propus sa aloce 272 de mii de lei din bugetul propriu pentru lucrarile de executie la aceasta cladire si 95 de mii de lei pentru proiectare (SF, PT, avize si acorduri etc.).Beneficiarul va fi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis care doreste amenajarea pe un teren in ... citeste toata stirea