Case inundate in comuna Fardea - video

Hidrologii au emis marti seara o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila in judetul Timis. Este vizat bazinul hidrografic Gladna- afluent al raului Bega, in judetul Timis.Ploile torentiale au provocat deja inundatii in localitatile din estul judetului Timis. Mai multe paraie s-au umflat, iar apa a patruns in case si gospodarii din Gladna Romana si Hauzesti, sate care tin de comuna Fardea.26 de curti, 4 case si subsolul primariei Fardea au fost inundate. In plus, au fost deranjamente ... citeste toata stirea